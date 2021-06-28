Büyükşehir belediyesine borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 09 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırması kanunu ile birlikte borcu olan vatandaşların müracaatlarını almaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni çıkan kanun ile yapılandırma kapsamına giren ecrimisil, ilan reklam vergisi, hal rüsumu, katı atık, tıbbi atık ücretleri, ulaşım gelirleri çalışma ruhsat belge ücretleri araç uygun belge ücretleri borcu bulunan mükelleflere farklı seçeneklerde ödeme imkanı tanıyor. Bu yapılandırma kanununun diğerlerinden en önemli farkının İdari Para Cezalarına taksitlendirme imkanı getiriyor. İdari Para Cezalarını taksitlendiren vatandaşlar, peşin ödeme yapmaları halinde idari para cezalarına yüzde 25 indirim uygulanacak. Peşin ödenmeyip ilk taksitte ödenmesi halinde indirim oranı yüzde 12,5 olacak. Yapılandırmanın en önemli şartının ise önceki yapılandırmalardaki gibi ilk 2 taksitin mutlaka süresinde ödenmesi şartı yer alıyor.

12-18 aylık taksit imkanları

Vatandaşlar, yapılandırmanın ilk taksitini ise 30 Eylül 2021 tarihi Perşembe gününde ödeyecek. 6-9-12-18 aylık taksit imkanlarından faydalanabilecek. Pek çok avantajı içinde barındıran düzenlemede ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak.

Borçlular, 31 Ağustos tarihine kadar başvurabilecek

Borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, gecikme faizi ve zammı silinecek. Yine peşin ödemede bulunmak isteyen vatandaşlar, Yİ-ÜFE oranında ayrıca yüzde 90 indirim sağlanacak. Borçlular, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yaparak yapılandırma kanunundan faydalanabilecek. - DİYARBAKIR