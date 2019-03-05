Büyükşehir Belediyesine Süs Bitkisi Üreticiliği ve Peyzaj Mimarlığı Ödülü

Türkiye'de süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı alanında en prestijli ödüllerinden biri olan 2017-2018 PLANT ödülüne Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projesi ile layık görüldü.

Türkiye'de süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı alanında en prestijli ödüllerinden biri olan 2017-2018 PLANT ödülüne Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projesi ile layık görüldü. Şanlıurfa'ya bir ödül daha kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bu ödülü tüm çocuklara ve gençlere armağan etti.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kamusal alanda park ve rekreasyon uygulamaları kategorisinde yılın en iyi proje ödülünü Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası ile kazandı. Geçtiğimiz gün düzenlenen törende Büyükşehir Belediyesini temsilen ödülü alan Park Yapım ve Proje Şube Müdürlü İbrahim Ünlü bu günde ödülü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teslim etti.



Ödülü alarak tüm çocuklara ve gençlere armağan eden Başkan Nihat Çiftçi, bu ödülleri Şanlıurfa'ya kazandırdıkları için duyduğu mutluluğu ifade ederek, "2019 yılının en prestijli ödülünü Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa'ya kazandırdık. Çocuk ve Gençlerimizin güzel bir şekilde kullandığı Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası Projesi ödüle layık görüldü. Tamamıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyalleşmeleri için ortaya çıkan özgün bir projeydi. 2 Gün önce düzenlenen programda kadrolarımız bu ödülü alarak bu günde bizlere getirdiler. Tüm ekibime teşekkür ediyorum, bu ödüller kolay gelmiyor. Hiçbir kuruluş hak etmediği takdirde bu ödülleri vermez, dolayısı ile Büyükşehir Belediyemizin tüm projeleri birçok ödüle layık görüldü. Tüm ekibimi kutluyorum, emeği geçen tüm personellerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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