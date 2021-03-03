Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları sürüyor

03.03.2021 12:36
Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Anamur ilçesinde yürütülen yol yapım ve içme suyu çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Anamur ilçesinde yürütülen yol yapım ve içme suyu çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anamur'da 7 mahalleyi birbirine bağlayan ve Ermenek üzerinden Karaman'a bağlantı sağlayan grup yolunda tarihi bir çalışma gerçekleştiriyor. Hem 7 mahalle sakinlerinin hem de Karaman'dan Anamur'a gelen vatandaşların kullandığı ve bölgedeki muz ve çilek üreticileri için hayati önem taşıyan grup yolunda, 1966 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen iyileştirme çalışmaları Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçiriliyor.

Güneybahşiş, Akine, Çaltıbükü, Kılıç, Boğuntu, Sugözü, Çukurabanozile Anamur-Ermenek karayoluna bağlanan yaklaşık 46 kilometrelik grup yolunun 5 kilometresinde asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Grup yolunun 10 kilometresinde de ekipler tarafından altyapı ve genişletme çalışmaları yürütülüyor.

Muz ve çilek üreticisinin yüzü gülecek

Özellikle Güneybahşiş, Akine ve Çaltıbükü mahallelerinde bulunan çilek ve muz üreticileri bu yolu kullanarak ürünlerini Anamur ve Mersin merkez ile Ermenek üzerinden Karaman'a ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışma öncesinde bozuk olan yolda ürünlerinin çoğu satışa sunulana kadar bozulan üreticinin, çalışmaların tamamlanmasıyla hem ürün hem de zaman kaybı önlenecek.

Çamlıpınaralanı'nın içme suyu sorunu sona eriyor

Yetersiz içme suyu altyapısı bulunan Çamlıpınaralanı Mahallesine, Ören Mahallesinde bulunan mevcut depodan yeni yapılacak içme suyu terfi hattı ile içme suyu götürülerek, mevcut problem gideriliyor. Yapımına başlanan içme suyu imalatları kapsamında, Ören Mahallesinde bulunan mevcut su deposundan yeni yapılacak sistemle yaklaşık 9 kilometre içmesuyu şebeke imalatı, biriktirme deposu ve toplama odası ile mekanik imalatlar yapılarak, mahallenin içme suyu sorunu kısa sürede çözülmüş olacak. Çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığı içme suyu terfi hattı ile mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı içmesuyu problemi sona erecek. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları sürüyor
Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları sürüyor
Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları sürüyor

Vahap Seçer, Karaman, Ermenek, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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