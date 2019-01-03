Büyükşehir Belediyesinin Bütçe Yönetimi Başarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
, 2018 Mali Yılı Bütçesi'ni 1 milyar 550 milyon lira olarak planlayarak, gelir gider dengesinde yüzde 93 gerçekleşme oranıyla diğer belediyelere örnek olacak bir bütçe yönetimi sağladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, konut, su ve ulaşım alanında çok sayıda projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bin 27 projeyle çıktığı hizmet yolunda dengeli bir bütçe oluşturdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'in "Boşa harcayacak param yok." sözünden yola çıkan belediye, bir taraftan yatırım yaptı, diğer taraftan bütçeyi yönetti.
Yurt içinden ve dışından aldığı hibelerle ekstra bir kaynak sağlayan Belediye, hazırladığı yerel projeleri ulusal ve uluslararası alana taşımayı başardı, hibe fonlarıyla şehrin kalkınmasına katkı sundu.
Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu
Kalkınma Ajansı, EU Comıssıon 7'nci Çerçeve, SODES-Valilik, EU, TÜBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, BM-UNICEF, BM-UNDP, EBRD, Kuwaıt Fonu, AB
Fonu, UNDP, GIZ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Destek Programı, GAP Bölge İdaresi ve Japonya
Büyükelçiliğinden toplamda yaklaşık 250 milyon lira hibe aldı.
Büyükşehir Belediyesi, giderleri doğru yönetmesiyle önemli ölçüde tasarruf sağladı, gelir getiren projeleri uygulamaya alarak 2018 bütçe dönemini başarılı bir şekilde tamamladı.
Sadece geçen yıl, geçmişten devreden borçlarla birlikte 470 milyon lira borç ödeyen Belediye, bununla birlikte bütçenin yaklaşık yüzde 50'sini yol, köprü, kavşak, park, katı atık transfer istasyonu, biyogaz tesisi, güneş enerji santrali ve sosyal tesisler gibi yatırım giderlerinde kullandı.