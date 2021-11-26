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Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor - Son Dakika

Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor

26.11.2021 10:04
Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nin "Üreticimize Hep Destek, Tam Destek" sloganıyla gerçekleştirdiği fide, fidan ve soğan dağıtımı destekleri ceviz fidanı dağıtımlarıyla sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nin "Üreticimize Hep Destek, Tam Destek" sloganıyla gerçekleştirdiği fide, fidan ve soğan dağıtımı destekleri ceviz fidanı dağıtımlarıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 8 ilçede yürüttüğü "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" ile 132'si kadın 638 üreticiye toplam 19 bin 690 ceviz fidanı ulaştırılacak.

Erdemli ve Toroslar'daki üreticiler de ceviz fidanlarına kavuştu

Büyükşehir ekipleri, Erdemli'nin 38 mahallesinde üretim yapan 45'i kadın toplam 168 üreticiye yüzde 50 üretici katkı paylı 5 bin 40 adet ceviz fidanı dağıtımı yaptı. Toroslar ilçesinde ise 22 mahalledeki toplam 239 üreticiye 7 bin 698 ceviz fidanı teslim edildi. Üreticilerin 43'ünü kadınlar oluşturdu. Ceviz fidanlarına kavuşan üreticilerin yüzünü güldüren projenin dağıtımları Tarsus, Çamlıyayla, Mezitli, Mut ve Silifke ilçelerinde de gerçekleştirilecek.

"Çiftçilerin yanında durarak, yüzde 50 hibeli ceviz fidanı dağıtımını yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, pandemi koşullarından dolayı çiftçilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz de tam bu noktada çiftçilerin yanında durarak, üretimlerini destekleyerek onların girdi maliyetini bir nebze azaltmak amacıyla yüzde 50 hibeli ceviz fidanı dağıtımı yapıyoruz. Üreticilerimizi 2021 yılında çeşitli fide ve fidan dağıtımlarıyla destekledik. 2022 yılında da yine üreticilerimizin talepleri doğrultusunda dağıtımlarla beraber hem sayıları artıracağız hem de onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Halkın memnuniyetini, mutluluğunu görüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Büyükşehir'in daima üreticilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Bu gördüğümüz tablo bizi daha çok heyecanlandırıyor, enerjimizi artırıyor. Daha önce yaptığımız destekler gibi bugün 5 bin 40 adet ceviz fidesini Erdemlili çiftçimize dağıttık. Halkın memnuniyetini, mutluluğunu görüyoruz. Vahap Seçer Başkanımızın önderliğinde çiftçinin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bir ziraatçinin Belediye Başkanı olması tarımın güçlü olmasına sebeptir"

30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten İsmet Bay, "Erdemli'de ikamet ediyorum ama bu cevizleri Çukurbağ Köyü'ne dikeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in ziraat mühendisi olması tarıma olan desteğin açık bir örneğidir. Bir ziraatçinin Belediye Başkanı olması, tarımın güçlü olmasına sebeptir. Büyükşehirimize tarıma yönelik yatırımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Desteklenmeye ihtiyacımız var"

20 yıldır çiftçilik yapan Raziye Demirbaş, tüm belediyelerin üreticilere bu tür destekleri sunması temennisinde bulundu. Ceviz yetiştiriciliğinin uğraş gerektirdiğini vurgulayan Demirbaş, "Güneş cevizi yaktığı için genelde yayla kısımlarında oluyor. Benim de yaylada yerim var, oraya dikiyorum. Bugün 30 tane alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerin devamını bekliyorum. Desteklenmeye ihtiyacımız var. Özellikle fidan türü çok önemli bizim için çünkü alamıyoruz. İster istemez araziler boş kalıyor" dedi.

Ceviz fidanı desteğinden çok memnun olduğunu söyleyen Mehmet Ali Badaz, "Bu zor süreçte, her şeyin bu kadar pahalı olduğu bu dönemde çiftçiyi böyle destekleyici yardımlar olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ceviz fidelerini hava şartları da el verdikten sonra toprakla buluşturacağız inşallah" ifadelerine yer verdi. Üreticilerden Durdane Kara ise "Çiftçiliği seviyorum. Hep böyle dikim, söküm işleri ile uğraşırım. Hizmetten memnunuz" diye konuştu.

"Bu fidan bizim canımıza can gibi bir şey olacak"

Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi'ndeki ceviz dağıtım törenine Arslanköy Mahallesi'nden katılan Zehra Yıldız, "Arslanköy o kadar zor geçinen bir yer ki, şartlar o kadar ağır ki en ufak bir destek onlara çok büyük gelir. Senede bir kere verim alıyoruz biz Arslanköy'de. Bu fidan bizim canımıza can gibi bir şey olacak" dedi.

Hamzabeyli Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ahmet Baygın, ceviz fidanı desteğiyle ilgili olarak; "Önümüzdeki yüzyıl tarım yüzyılı olacak. Belediye Başkanımız da bir ziraat mühendisi olduğundan bunun kıymetini biliyor. 50 liraya, 60 liraya alacağınız fidanları bize 5 lira 50 kuruşa temin ediyor" diye konuştu.

Güzelyayla Mahalle Muhtarı Yasin Öz ise mahallesindeki 6 üreticinin 180 ceviz fidanı aldığını belirterek, "Fidanların vatandaşlarımıza bir gelir olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 26. 11. 2021 08: 39: 49

Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor
Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor
Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor
Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor
Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'le Toprak Bereketleniyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor - Son Dakika


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