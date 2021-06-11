Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı bebek paketi 15 bin 265'e ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin pandemi süreci dolayısıyla 2020 Nisan ayında başlattığı 'El Bebek Gül Bebek Paketi' hizmeti büyüyerek devam ediyor. Bugüne kadar 15 bin 265 'El Bebek Gül Bebek Paketi' dağıtıldı. Bu yılın şubat ayından itibaren de 683 aile periyodik olarak bu hizmetten yararlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından pandemi sürecinde bebeklerinin mama başta olmak üzere öncelikli ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için başlatılan 'El Bebek Gül Bebek Paketi' hizmeti devam ediyor. Hizmetten Mersin'in 13 ilçesinde yaşayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezinden başvuru yapılıyor

Başvurular, ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. 6-12 aylık bebeği olan ve asgari ücret ve altında geliri olan aileler bu hizmete başvuru yapabiliyor. Başvuru yaparken de bebeğin önlü arkalı nüfus cüzdanı fotoğrafı ile ebeveynlerin son 6 aylık gelirini gösteren SGK hizmet dökümü isteniyor.

ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi, aldığı başvuruyu Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına yönlendiriyor. Başvuru incelendikten sonra aile kriterlere uygunsa periyodik listeye alınıyor ve ayda bir defa olmak üzere, bebek 1 yaşını doldurana kadar 'El Bebek Gül Bebek Paketi' hizmetinden faydalanıyor. Pakette 1 adet 4 numara ve 30'lu bebek bezi, 1 adet bebek şampuanı, 1 adet ıslak mendil ve 1 paket bebek maması yer alıyor.

"Aldığımız olumlu geri dönüş sonrasında periyodik yardıma dönüştürdük"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünde psikolog olarak görev yapan Yalçın Tütüncüoğlu, "El Bebek Gül Bebek Paketi yardımımıza dar gelirli vatandaşlarımıza pandemi döneminde yardımcı olmak için başladık. Bu dönemde tekil olarak talepleri Çağrı Merkezimizden alıp, ailelere bir paket şeklinde veriyorduk. Özellikle emziremeyen annelerin mama ihtiyacı başta olmak üzere bebeklerin ihtiyaçlarını belirten ailelerden aldığımız olumlu geri dönüş sonrasında bunu belli kriterler dahilinde periyodik bir yardıma dönüştürmeye karar verdik. Kriterlerimizi oluşturduk. 6-12 ay arası bebekler olarak belirledik. Gelir kriterini de asgari ücret ve altı olarak belirleyip bu senenin şubat ayında periyodik olarak bu yardıma geçtik" dedi.

Başvuru şartlarından da söz eden Psikolog Tütüncüoğlu, kriterlere uyan ailelerin yardımdan faydalanabildiğini belirterek, "Başvurular incelendikten sonra aileler listemize alınarak periyodik olarak bebekleri 1 yaşını doldurana kadar her ay yardım yapılıyor" diye konuştu.

Başvurular devam ediyor

Yardım yapılan aile sayılarını da aktaran Psikolog Tütüncüoğlu, "Dağıttığımız paket sayısı 15 bin 265'i bulmuş durumda. Şu anda Şubat ayından beri periyodik yardımdan faydalanan aile sayımız 683. Şu an zaten hala başvurularımız devam ediyor. Yeni bebek sahibi, 6 aylık bebeği olan vatandaşlarımız başvuru yaparak yararlanabilirler. Başvurdukları andan itibaren bebekleri 1 yaşını doldurana kadar periyodik yardımları gelmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN