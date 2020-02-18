Büyükşehir Belediyesinin "Dilenci Toplama Ekibi" iş başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinin 'Dilenci Toplama Ekibi' iş başında - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin "Dilenci Toplama Ekibi" iş başında

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, halkın duygularını istismar eden dilencilere karşı "Dilenci Toplama Ekibi" oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinin

Büyükşehir Belediyesi, halkın duygularını istismar eden dilencilere karşı "Dilenci Toplama Ekibi" oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı dilencilikle daha etkin mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerinin de katılımıyla oluşturulan "Dilenci Toplama Ekibi" halkın yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını artırdı.

Şehir merkezinde, kavşaklarda, ana arterlerde ve şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunlaşan ve bu yılın ilk 1,5 ayında yapılan denetimlerde halkın manevi duygularını istismar ettiği belirlenen 136 kadın, 45 erkek ve 16 çocuğa müdahale edildi.

Müdahale edilen çocuklardan 15'i Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halkın duygularını istismar eden dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince idari para cezası kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, vatandaşların da dilencilere karşı daha duyarlı olmasını isteyerek verilen her paranın yeni dilencilere kapı açacağını belirtti.

Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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