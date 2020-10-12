Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı

12.10.2020 15:59
Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Mecliste, 7 akaryakıt ve servis istasyonu alanının düzenlenmesi oy birliğiyle kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Vekil Mehmet Hacıarifoğlu'nun başkanlığında yapıldı. 174 maddenin görüşüldüğü mecliste, parti grup sözcüleri kent ve ülke gündemiyle ilgili konulara değinerek, özel hafta ve günlere yönelik de açıklamalarda bulundu. Sözcüler, Covid-19 nedeniyle tedavisi devam eden Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de acil şifalar diledi.

"Tedavilere olumlu cevap veriyor"

Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, "Değerli başkanımız Muhittin Böcek'e uygulanan tüm tedavilerin olumlu cevap veriyor olması şuanda en büyük mutluluğumuz" dedi. Filiz, bir sosyal içerik platformunda Muhittin Böcek'in soy ismine, 'haşere' denilmesine de değinerek, "Son derece seviyesiz ifadeyi kınadığımızı, hukuki ceza işlemlerinin de başlatıldığını belirtmek isterim" diye konuştu.

Meclisin akaryakıt maddeleri

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisindeki Hurma Mahallesi'nde yer alan 'akaryakıt ve servis istasyonu' alanının, ticaret alanına dönüştürülmesi oy birliğiyle kabul edilirken, Aksu Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Altıntaş Mahallesi 1/1000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli ticaret ve konut alanlarının bir kısmının 'akaryakıt ve servis istasyonu' alanına dönüştürülmesinin komisyon raporu, Döşemealtı Belediye meclisinin kararıyla Yağca Mahallesi'nde uygun bulunan 'konut dışı kentsel çalışma alanının' 'akaryakıt ve servis istasyonu alanına' dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğinin komisyon raporu ve Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Karaöz Mahallesi'ndeki belirlenen parselin, akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanan komisyon raporu oy birliğiyle meclisten geçti.

Mecliste ayrıca Serik Belediyesi sınırları içerisindeki Çandır Mahallesindeki belirlenen parselin, akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanan rapor kabul görürken Manavgat Belediye meclisinin kararıyla uygun bulunan Hocalar Mahallesi'ndeki 'akaryakıt ve servis istasyonu alanında' düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan komisyon raporu da oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı
Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı
Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı
Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı
Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akaryakıt, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı - Son Dakika

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