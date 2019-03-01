Büyükşehir Belediyesinin Faaliyetleri

Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından geliştirilen ve otoparklar hakkında yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti veren "akıllı tabelalar" şehrin 11 noktasına yerleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katlı otoparkların doluluk oranlarını gösteren akıllı yönlendirme tabelaları sayesinde sürücüler park hizmetlerine kolayca ulaşma ve doluluk bilgisini takip etme imkanına sahip oluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu
, akıllı ulaşım sisteminin kent içi uygulamaları kapsamında birçok projenin bünyelerindeki ARGE Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Ulaşımın bir parçası olan otopark hizmetlerine yenilikçi çözümler sunarak vatandaşların otoparklara kolay ve hızlı ulaşmasını amaçladıklarını ifade eden Gündoğdu, bu sayede bir yandan yol kenarı usulsüz parkların önüne geçileceğini, diğer yandan da vatandaşlara katlı otoparkların doluluk oranları ile en yakın boş otoparkın bilgisini sunmuş olacaklarını kaydetti.
"İyi ki bu yatırımı yapmışız" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, 800 kişilik Merkez
Kütüphanesini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılının kasım ayında hizmete giren Merkez Kütüphanesini ziyaret eden Çelik, gençlerle bir araya geldi.
Yapılan yatırımın ne denli önemli olduğunun kullananlar tarafından ortaya konulduğunu ifade eden Başkan Çelik, şunları kaydetti:
"Özellikle dershanelerin kapatılmasından sonra hem kitaba erişim hem de ders çalışılması için böyle sakin mekanlara olan ihtiyacı görerek kütüphaneleri yeniden düzenledik. Sizlerin ilgisi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. İyi ki yapmışız. Sizler için yeni mekanlar sağlamaya devam edeceğiz."
Ziyaretin sonunda Çelik, kütüphanede bulunan her gence kitap hediye etti. Başkan Çelik, kütüphanenin kafe bölümünde de bir süre gençlerle oturarak çay, simit eşliğinde sohbet etti.
Öte yandan Mustafa Çelik, Türkiye
Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile birlikte gerçekleştirilen Yazarlık Okulu'nu da ziyaret etti.
Yazarlık Okulu'nda eğitim veren Bekir Oğuzbaşaran ve Yüksel Kalkan ile görüşen Başkan Mustafa Çelik, yazar adayı örencilerle de sohbet etti.
Konuşmasında kültüre vurgu yapan Başkan Çelik, "Bu okuldan Türkiye çapında bir yazar dahi kazandırsak bizim için büyük başarı. Kayseri, sanayi, ticaret, ekonomi ve üretimde çok iyi. Kültür sanatta da daha iyi olmalıyız. Bu açığı kapatmamız gerekiyor, İnşallah Yazarlık Okulu ile BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi ve Film Akademi'de yaptığımız çalışmalar Kayseri'yi bu anlamda parmakla gösterilecek şehir haline getirecek." ifadelerini kullandı.
Çelik'e KAYFOR teşekkürü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
Prof. Dr. Kaya, üniversitelerinde düzenlenen Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu'na (KAYFOR) verdiği destek nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.
Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 16) hakkında bilgi veren Kaya, etkinliğin çok başarılı geçtiğini, etkinlik vesilesiyle hem Kayseri'yi hem de üniversiteyi tanıtma imkanı bulduklarını kaydetti.
Çelik de Kayseri'nin tanıtımına katkı veren ve şehre fayda sağlayan organizasyonlar içinde belediye olarak hep bulunduklarını belirtti.