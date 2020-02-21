Büyükşehir Belediyesinin Hal Kompleksi kreşinde hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinin Hal Kompleksi kreşinde hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin Hal Kompleksi kreşinde hazırlıklar sürüyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Toptancı Hal Kompleksi içinde açacağı ve öncelikle halde çalışan kadınların çocuklarına hizmet verecek olan kreşin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin Hal Kompleksi kreşinde hazırlıklar sürüyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Toptancı Hal Kompleksi içinde açacağı ve öncelikle halde çalışan kadınların çocuklarına hizmet verecek olan kreşin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Emekçi anneler, Türkiye'deki hal kompleksleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan kreşi gezerek, bilgilendirildi.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde Hal Kompleksi içinde oluşturulan ve sebze-meyve işi yapan kadınların çocuklarına hizmet verecek olan kreşin hazırlıkları devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek kreşte, bilimden sanata, oyundan çeşitli sosyal etkinliklere kadar pek çok ayrıntı, çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak için alanında deneyimli öğretmenler tarafından düşünülüyor.


Emektar annelerin çalışırken çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edeceği kreşin, çocuklara sadece güvenli bir yer değil bir eğitim yuvası olması amaçlanıyor. Kreşte, 36 ile 60 ay arasındaki çocuklara alanında deneyim sahibi öğretmen kadrosu eğitim verecek.


Emekçi anneler kreşi gezdi


Eğitim koordinatörleri ve öğretmenler, kreşin olanaklarını ve çocukların orada tüm gün neler yapacağını anlatmak için Toptancı Hal Kompleksinde çalışan işçi temsilcisi annelerle kreşte bir araya geldi. Hem bilgi sahibi olan hem de öğretmen kadrosunu tanıyan anneler, daha sonra kreşi gezdi. Anneler, kreş hakkında edindiği bilgiyi halde çalışan diğer kadın işçilerle paylaşacak.


"Çok duygulandım. Ben de bu halin içinde yetiştim, burada büyüdüm"


Hal Kompleksinde çalışan kadınlar, geçimini sağlamaya çalışırken bir yanda da çocuklarını büyütmeye çalışıyor. Çocuklarını tanıdığa, bakıcıya, mahalleye bırakan ya da olanaksızlıktan yanında işe getiren anneler, kreş sayesinde artık gönül rahatlığıyla çalışacaklarını belirtiyor. Uzun yıllardır Toptancı Halinde çalışarak geçimini sağlayan Nejla Duramaz, "1996'dan beri halde çalışıyorum. Kim düşündüyse çok güzel bir fikir düşünmüş. Çok duygulandım. Şu anda kendimi zor tutuyorum, çünkü ben de bu halin içinde yetiştim, ben de burada doğdum, büyüdüm. Benim kuzenlerimin biri matematik öğretmeni oldu, biri maliyede çalışıyor. Onlar da sandığın içinde yetişen çocuklardı" dedi.


Hem diğer işçi kadınlar hem de çocuklar için çok sevindiğini ifade eden Nejla Duramaz, "Gerçekten çocuklar adına çok sevindim. Anneler çok kaygılı oluyordu ama şimdi kimse aklına bir şey gelmeden, gönül rahatlığıyla buraya bırakabilecekler, bundan eminim. Kimisi kayınvalidesine bırakıyor, kimi bakıcıya bırakıyor, kimisi mahalleye bırakıp geliyor ama şimdi herkes güvenle kreşe bırakıp gidecek, akşam da gelip alacak. Böyle bir şey keşke 10-15 sene önce düşünülseydi. Daha iyi olurdu. Vahap Seçer başkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz, iş yerimize kahveye bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Emekçi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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