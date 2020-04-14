Büyükşehir Belediyesinin hikaye yarışmasına başvurular sürüyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hikaye yarışması için başvurular 30 Nisan'da sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek hikaye yarışmasında konu sınırlaması bulunmuyor.

Katılımcılar her konudan yazdıkları hikayelerle yarışmaya başvurabilecek. Hikaye yarışması için başvurular 30 Nisan'da sona erecek. Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 4 bin TL ödül verilecek.

Yarışmada üç kişi de biner liralık mansiyon ödülünün sahibi olacak.