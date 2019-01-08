Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinin Kar Temizleme Çalışmaları

Büyükşehir Belediyesinin Kar Temizleme Çalışmaları

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı dolayısıyla kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin Kar Temizleme Çalışmaları, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı dolayısıyla kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Belediye temizlik ekipleri, yoğun kar yağışı ile birlikte başlayan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki 450 kilometrelik yol ağında 170 kişilik ekip 76 araçla kar temizleme çalışması yürütüyor.

Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarıoğlan ve merkeze yakın yerleşim birimlerinde de ekipler karla mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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