Büyükşehir Belediyesinin kar ve tipiyle mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerin kırsal alanlarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Kocasinan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinin kırsal alanlarında kar yağışı ve yoğun tipi sürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri koordineli bir şekilde kapanan yolları açıyor.

Kent merkezide ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve tüm ilçelerde çift vardiyalı çalışan ekipler, bu sezon kırsal kesimdeki 7 bin 608 kilometrelik yol ağında, 951 mahalle yolunu kardan temizledi.