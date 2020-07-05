Büyükşehir Belediyesinin maske atölyesinde üretim devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin maske atölyesinde üretim devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince kurulan maske atölyesinde pandemi nedeniyle işini kaybeden terziler, üretime devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesince kurulan maske atölyesinde pandemi nedeniyle işini kaybeden terziler, üretime devam ediyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yerel Eşitlik Eylem Planı" kapsamında, pandemi sürecinde işini kaybeden ya da iş yerini kapatmak zorunda kalan terzilerin üretimden kopmamaları ve istihdamlarına katkı sağlanması amacıyla Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nde Maske Atölyesi kuruldu.

Atölyede 55'i kadın, toplam 200 terzi ve tekstil çalışanı maske üretiyor.

Maskeler vatandaş ve esnafa ücretsiz dağıtılıyor

Maske Atölyesinde hijyenik koşullarda üretilen maskeler Büyükşehir Belediyesince vatandaş ve esnafa ücretsiz dağıtılıyor.

Pandemi döneminde işsiz kaldığı için Maske Atölyesinde çalışmaya başlayanlardan 36 yaşındaki Tuğba Kaynar, hayatını kazandığı terzilik mesleğiyle gurur duyduğunu belirtti.

Eşinden ayrıldığını, çocuklarının geleceği için çalışmak zorunda olduğunu vurgulayan Kaynar, "Burada bir istihdam kapısı açılması beni tekrar hayata bağladı. Kadınlara buradan seslenmek istiyorum; Kadınlar olarak ne yaşarsak yaşayalım mücadelemizi bırakmayalım, kendimizden ve hayattan vazgeçmeyelim, yılmadan üretmeye ve çalışmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Atölyede çalışan 39 yaşındaki Reyhan Yavaşoğlu ise 2 çocuğu olduğunu ve sekiz yaşından beri karate sporuyla uğraştığını aktardı. Öğretmenlik yaptığı Karate Federasyonu kapandığı için işsiz kaldığını aktaran Yavaşoğlu, şunları kaydetti:

"Kendi spor salonumu kapattığım için işsiz kaldım ve ben de maske atölyesine iş başvurunda bulundum. Bize istihdam sağladığı için Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle ülkem adına bir şeyler yapıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Kadınlarımızın ayaklarının üzerinde durmasını ve mücadeleden asla vazgeçmemesini tavsiye ediyorum."

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinin maske atölyesinde üretim devam ediyor - Son Dakika

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