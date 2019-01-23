Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Projeleri Büyük Beğeni Topladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentteki hastanelerde doğum yapan anne ile bebeklerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı Hoş Geldin Bebek, hasta yakınları için oluşturduğu misafirhane, ikram çeşmeleri, engellilere yönelik faaliyetler, iftar çadırları, okul öncesi eğitim,...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentteki hastanelerde doğum yapan anne ile bebeklerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı Hoş Geldin Bebek, hasta yakınları için oluşturduğu misafirhane, ikram çeşmeleri, engellilere yönelik faaliyetler, iftar çadırları, okul öncesi eğitim, yetişkinlere yönelik mesleki kurslar, kıyafet ve gıda yardımı gibi sosyal projeleri büyük beğeni topladı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentteki hastanelerde doğum yapan anne ile bebeklerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı Hoş Geldin Bebek projesinden 40 bin kişi yararlandı. Proje kapsamında Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde oluşturulan büroda ekipler, yeni doğum yapan 40 bin kadına ulaşarak (pijama, bebek zıbını, şampuan, bebek bezi, ateş ölçer, bebek sabunu ve ıslak mendil) yer aldığı Hoş Geldin Bebek çantası ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın anne adaylarına yönelik kaleme aldığı tebrik mektuplarını dağıttı.



DİSMEK'e yoğun ilgi



Kentte istihdamı artırma ve çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) kapsamında ücretsiz açtığı kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşkur bünyesinde açılan kurslarda kursiyerler günlük ücret ve sağlık sigortaları karşılığında eğitim gördü. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar dağıtıldı. 104 farklı dalda açılan DİSMEK kurslarından 2 bin 890 kişi faydalandı.



9 bin 11 hasta yakını misafirhanede ağırlandı



Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu'nun sağlık merkezi konumunda bulunan kentimize çevre il ile ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınları için Yenişehir ilçesinde oluşturulduğu misafirhanede 2017-2018 yılları arasında 9 bin 11 kişiyi ağırladı.400 kişilik kapasiteye sahip misafirhane hasta yakınlarına kahvaltı ve hastanelere ulaşım amacıyla servis imkanı da sağladı.423 hasta yakınına rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilirken, Ramazan ayında da misafirhanede günlük iftar ve sahur yemekleri de dağıtıldı. Verilen rutin hizmetlerin dışında farklı tarihlerde hasta yakınları için moral geceleri düzenlendi.



793 bin 900 kişi İkram Çeşmeleri'nden yararlandı



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki 4 hastane önüne kurduğu kışın sıcak mercimek çorbası, havaların ısınmasıyla birlikte soğuk limonatanın dağıtıldığı İkram Çeşmeleri'nden 793 bin 900 kişi yararlandı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın, ihtiyaç sahibi, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlar için verdiği "Evde Bakım Hizmetleri"nden 650 kişi faydalandı. Hizmet kapsamında yaşlılar, periyodik olarak ziyaret edildi, kamusal ihtiyaçları karşılandı, ev temizlikleri ve kişisel bakımları yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ayrıca yıl boyunca yaşlılara yönelik düzenlediği gezi ve diğer organizasyonlardan da yüzlerce kişi yararlandı.



4 bin 134 kişiye kıyafet



Geliştirdiği sosyal projelerle gelir düzeyi düşük vatandaşlara destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda oluşturduğu Giysi Bankası'nda 4 bin 134 kişiye yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 27 bin 468 parça kıyafet yardımında bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3-5 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimlerine destek amacıyla oluşturduğu kreş ve oyun odalarından 717 minik faydalandı. Okul öncesi eğitimler dışında sosyal etkinliklerin de düzenlediği kreş ve oyun odaları 12 ay boyunca çocuklara hizmet verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında, dayanışma duygularını artırmak amacıyla 2017'de 5,2018'de ise kentin 7 farklı noktasına kurduğu iftar çadırlarında 413 bin 800 kişiye,4 çeşit sıcak yemek dağıttı. Hasta yakınları için oluşturulan misafirhane ve Dicle Üniversitesi önüne kurulan iftar çadırlarında hasta yakınları, sahurda dağıtılan kahvaltılıklardan da yararlandı.



41 bin 916 aileye gıda paketi



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,2017 ve 2018 yılları arasında kentte maddi durumu iyi olmayan 41 bin 916 aileyi ziyaret ederek, her kolide 22 kg olmak üzere toplam 922 bin 152 kilogram gıda maddesi yardımında bulundu. Kentte yaşayan kayıtlı 125 bin engellinin yaşamını kolaylaştırmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin farklı alanlara yerleştirdiği "Engelli Şarj İstasyonları" binlerce engelliye hizmet verdi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda yer alan Engelli Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliklerden bin 110 kişi yararlandı. Danışmanlık hizmetinden bin 685,sosyal etkinliklerden bin 315 ve açılan kurslardan ise 752 engelli faydalandı. - DİYARBAKIR

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