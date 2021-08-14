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Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı

14.08.2021 10:31
Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamındaki 55 küçük sporcunun 'basın-yayın' ve 'halkla ilişkiler' alanındaki merakı üzerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekibi sporcu kızları ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamındaki 55 küçük sporcunun 'basın-yayın' ve 'halkla ilişkiler' alanındaki merakı üzerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekibi sporcu kızları ziyaret etti. Ekip, yaptıkları çalışmalarla ilgili sporcu kızları bilgilendirirken, onlardan gelen soruları yanıtladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekibi, Kır Çiçekleri Projesi kapsamında kırsal mahallelerden getirilerek, kent merkezinde donanımlı bir eğitim görmeleri sağlanan 55 yetenekli sporcu kız çocuğunun misafir edildiği Macit Özcan Spor Tesisleri'ndeki Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret etti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in yanı sıra Haber Sorumlusu Melike Yıldız Sahici ile teknik ekibin yer aldığı ziyarete Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ceren Derkuş ev sahipliği yaptı. Bedrettin Gündeş'in yaptığı açılış konuşmasının ardından Melike Yıldız Sahici, haber alanında yürüttükleri çalışmalarla ilgili minik sporculara bilgiler verdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesinde görevli muhabir-seslendirmen Cihan Barış Budak, kameraman Mehmet Akif Bulun, fotoğrafçı Ceyhun Göktaş, grafik tasarımcı Başak Burcu Gürler, metin yazarı Utkan Bugay ve halkla ilişkiler personeli Dilek Akpınar ise yaptıkları çalışmaların teknik detaylarını anlattı. Minik sporcular, merak ettikleriyle ilgili sorular yönelterek ekipten bilgi aldı.

Gündeş, Kır Çiçekleri'ne 'kelebek etkisini' anlattı

Daire Başkanı Gündeş, Kır Çiçekleri'ne yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler vermek istediklerini vurgulayarak, sporcu kızlara 'kelebek etkisi' adını alan olguyu yaşamlarıyla özdeşleştirmelerini ve her şeyden önce hayat boyu iyi birer insan olmalarını önerdi. Birbiriyle aynı iki kelebek kanadını örnek veren Gündeş, "Burada sizler iyi işler yapar, iyi insan olur, iyi çalışır, yaşamı tanımaya başlarsanız; diğer tarafta da iyi şeyler yaparak, yaşamın güzelliklerini hayatınıza katarak yaşamınızı kolaylaştırır, düzeyli kaliteli bir yaşamın içine geçersiniz. Eğer bu tarafı biraz ihmal ederseniz, işi oluruna bırakırsanız, olması gerekenleri yapmazsanız hayatın ağır koşulları altında biraz örselenirsiniz" dedi.

"Siz başkanımızın göz bebeğisiniz"

Sporcu kızlara Kır Çiçekleri Projesi ile şu anda çok iyi bir noktada olduklarını hatırlatan Gündeş, "Geleceğiniz var. Bu geleceğinizi doğru, düzeyli, kaliteli bir yaşamın içine taşımak için yoğunlaşmanız gereken bir şeyler var. Bakın ne kadar güzel bir ortam. Keşke Türkiye ve dünyadaki bütün çocuklar bu altyapıya, bu olanaklara sahip olabilseler. Bu eğitimi çok değerli hocalardan alabilseler ve kendi hayatlarına, yaşamlarına doğru bir şekilde karar verseler ama siz şanslısınız. Siz başkanımızın göz bebeğisiniz" diye konuştu.

"Hayvanların, doğanın fotoğrafını çekmeyi seviyorum"

Kır Çiçekleri'nden atletizm ve futbolla ilgilendiğini belirten 13 yaşındaki Dilber Aslan, ziyaretten memnun kaldığını ve önemli bilgiler öğrendiğini kaydetti. Fotoğrafa ilgi duyduğunu kaydeden Aslan, "Burada çok mutluyuz. Vahap Başkanımızı çok seviyorum. Burada etkinlikler görüyoruz, derslerimizi yapıyoruz. Atletizm, yüzme, tenis gibi branşlarımız var. Burası çok güzel, çok mutluyuz. Basın-yayınla ilgili burada güzel şeyler öğrendik. Mesela kamerayla ilgili, kameranın ağırlığını öğrendim. Ekibi tanıdık. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanların, doğanın fotoğrafını çekmeyi seviyorum. İleride hobi olarak fotoğraf çekmeyi düşünüyorum" dedi.

Yüzme ve tenisle ilgilendiğini söyleyen 13 yaşındaki Hatice Sarel ise "Grafikle alakalı çok ilgim oluştu. Benim büyüyünce en çok istediğim meslek polislikti. Hobi olarak grafik tasarımcılık da yapabilirim. Basın yayınla ilgili neler yapıldığını, ne zorluklar çekildiğini öğrendik" diye konuştu.

Sporcu kızlardan Rabia Naz Göçer, kendi yaptığı ve üzerinde "Özgür Basın Özgür Ülke" yazılı daktilo resmini Kır Çiçekleri adına Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'e hediye etti. Kendilerine de çeşitli hediyelerden oluşan paketler verilen Kır Çiçekleri ile ziyarete gelen ekip, hatıra fotoğrafı da çektirdi. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı
Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı
Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı
Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı - Son Dakika


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