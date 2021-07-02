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Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlıyor

02.07.2021 10:20
Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin pandemi tedbirleri nedeniyle durdurulan spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin pandemi tedbirleri nedeniyle durdurulan spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlayacak. 7'den 70'e herkesin katılabileceği kurslar toplam 27 branşta ücretsiz olarak verilecek. 10 gün önce başlayan kayıtlara başvuranların sayısı şu ana kadar 850 kişiyi geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılmasıyla spor kursları da yeniden başlıyor. "Mersin Spor Dolu, Mersinliler Sağlıklı, Mutlu" sloganıyla 27 branşta verilecek kurslara kayıtlar devam ediyor. Kurslardan yoğun ilgi gören 14 branşta 5 Temmuz'dan itibaren antrenmanlara başlanacak. Yıl boyu sürdürülmesi planlanan kurslara başvuran 6 yaşından büyük tüm bireyler bu kurslardan ücretsiz yararlanabilecek. Vatandaşlar, Macit Özcan Spor Tesislerinde başvuru formu, kimlik fotokopisi ve vesikalık fotoğrafla kurslara kayıt yaptırabilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 324 533 21 42' numaralı telefonu arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek.

Atıcılıktan yüzmeye 27 branş

Büyükşehir Belediyesinin başvurularını almaya başladığı atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, jimnastik, eskrim, fitness, futbol, geleneksel okçuluk, güreş, hentbol, izcilik, judo, karate, kürek, masa tenisi, okçuluk, optimist, oryantring, su topu, taekwondo, tenis, voleybol, yelken ve yüzme branşları olmak üzere 27 kurs yer alıyor.

"Başkanımızın gelmesiyle bütün branşlarımız ücretsiz oldu"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ceren Derkuş, önceki dönemlerde tenis ve yüzme kurslarının ücretli olduğunu hatırlatarak, "Başkanımızın gelmesiyle birlikte bütün branşlarımız ücretsiz oldu. Amacımız; 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmek, insanları spora kazandırmak, çocuklarda sporla ilgili bir altyapı oluşturmak" dedi.

"Başvurular 850 kişiyi geçmiş durumda"

Kurs kayıtlarını almaya devam ettiklerini vurgulayan Derkuş, "5 Temmuz Pazartesi itibariyle kurslarımız başlayacak. Kayıtlarımız yaklaşık 10 gün önce başladı. İnanılmaz yoğun bir talep var. Şimdiden 850 kişiyi geçmiş durumda. Başta atletizm, yüzme, tenis, hentbol, voleybol olmak üzere birçok branşta ücretsiz olarak kurs vermekteyiz. Çocuklarımızın yüzme ve tenis ağırlıklı bir talebi var. Yüzmeyi, suyla haşır neşir olmayı çok özlemişler. Hocalarımız profesyonel ve alanında yetkin insanlardan oluşmakta. İçlerinde milli olmuş sporcularımız var. Hepsi işlerinde gerçekten özverili ve başarılılar. Güzel bir ekibiz, güzel işler de başaracağız" diye konuştu.

"Belediyemizin açmış olduğu kursları tercih ettik"

Vatandaşlardan Betül Tellioğlu, çocuklarının pandemi başlamadan bu kurslardan yararlanıp önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi. Yeniden başlayan kurslara çocuklarının kaydını yapan Tellioğlu, "Her iki çocuğum da yüzmeyi burada öğrendi. Denizde ve havuzda gayet başarılı bir şekilde parmakla gösterilecek çocuklar oldular. Özellikle küçük kızım çok küçük yaşta burada yüzmeyi öğrendiği için kendisiyle gurur duyuyor. Özgüveni gelişmiş bir çocuk oldu. Büyük oğlumda birazcık disiplin problemleri vardı fakat burada o problemleri de aştı. Ben kurslarımızı desteklediğim için özellikle Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu yüzme kurslarına kaydettirdim" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumu atletizm ve basketbola kaydedeceğim"

Ümit Ozan Özavcı ise kurslardan internet aracılığıyla haberdar olduğunu belirterek, "Çocuğum için başvurmak istedim. Güzel bir hizmet. Çocuğumu atletizm ve basketbola kaydedeceğim. İkisine birden göndermeyi düşünüyorum. Hocalarımız da iyi. Belediyeye teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlıyor
Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlıyor
Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlıyor

Atletizm, Mersin, Tenis, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 Temmuz'da yeniden başlıyor - Son Dakika Spor


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