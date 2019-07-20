Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları

48 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı 15 Temmuz Bulvarı'na trompet kavşak ile bağlayacaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı 15 Temmuz Bulvarı'na trompet kavşak ile bağlayacaklarını bildirdi.
Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, her alanda olduğu gibi ulaşımda da yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.
Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Organize Sanayi dağ yolu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı 15 Temmuz Bulvarı'na trompet kavşak modeliyle bağlayacağız. Trompet kavşak ihalesini 8 Ağustos'ta yapacağız. Trompet kavşakta 11X27 metre ebatlarında alt geçit olacak. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı genişletmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla 450 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı yapılacak. Bu önemli yatırım için projemizi ve ihale hazırlıklarını tamamladık. İhaleden sonra inşaata başlayıp, kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın çok daha konforlu bir şehir hayatı sürdürmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift yaptığı için ceza alan sürücü, '15 Temmuz diye bir şey demezler sandık' dedi Son Dakika! Erbil saldırısının failleri yakalandı CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 16:13:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]