Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinin Üniversite Kursu Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesinin Üniversite Kursu Devam Ediyor

51 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kursunun devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin Üniversite Kursu Devam Ediyor, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kursunun devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk kez 2012 yılında uygulamaya konulan Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kursunun, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde bin 327 öğrenciye eğitim vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Bu uygulamayı başlattığımız ilk yıldan itibaren binlerce öğrencimizin üniversiteli oluşuna tanık olduk, sevinçlerini paylaştık, eğitime destek olmanın mutluluğunu yaşadık. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde liseden mezun olan bin 327 öğrencimiz ücretsiz dersanecilik uygulamamıza devam etmektedir. Üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize üstün başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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