Büyükşehir Belediyesinin "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" Projesi büyüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" Projesi büyüyor

15.10.2020 11:50
Büyükşehir Belediyesinin

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda yürütülen;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda yürütülen; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayıcısı olduğu "Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar" Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'BAKA destekli Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar' projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve Ajans uzmanları proje kapsamında faaliyete geçirilmesi planlanan Korkuteli ilçesindeki Kuru Gıda Üretim Tesisi ile Kepez ilçesindeki Merkez Gıda Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Kuru gıda üretim tesisi kurulacak

BAKA Heyeti Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi'nde yer alan 2 bin 310 metrekarelik bir alanda bulunan tek katlı eski okul binasını gezdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Proje Koordinatörü Güliz Yaman ve S.S. Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) Başkanı Dudu Kocabaş proje kapsamında "Kuru Gıda Üretim Tesisi" olarak faaliyete geçirilmesi planlanan alanla ilgili bilgi verdi.

Korkuteli'deki saha ziyaretinin ardından "Merkez Gıda Üretim Tesisi" olarak faaliyete geçirilmesi planlanan Kepez'deki Antalya Toptancı Hal içerisinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski aşevi binası da ziyaret edildi. Ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ar-Ge ve Yapılandırma Şube Müdür Vekili Ayten Bilgen ve Proje Koordinatörü Güliz Yaman BAKA heyetine çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"40 kadına istihdam"

"Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" Projesi kapsamında Korkuteli'de ve Kepez'de tarhana, pekmez, salça, reçel, erişte gibi bölgeye özgü doğal gıda ürünleri üretilmek üzere iki adet imalathane; bir adet çocuk bakımevi ve fide-fidan yetiştirilmek üzere bir adet sera kurulması planlanıyor. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine destek olmayı amaçlayan proje kapsamında Antalya'daki 40 işsiz kadına mesleki ve teknik eğitim verilecek ve bu tesislerde istihdam olanağı sağlanacak.

"50 aileye teknik eğitim"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek sosyal yardım alan 50 aileye; fide, fidan, ilaç, gübre gibi ayni yardımlar teknik eğitimlerle beraber verilecek. Bu vatandaşlar tarafından üretilen tarımsal ürünler, proje kapsamında Korkuteli'de ve Kepez'de kurulacak olan gıda üretim tesislerinde hammadde olarak kullanılacak. Projenin Antalya'nın sosyal kalkınmasına somut katkılar sunması hedefleniyor. - ANTALYA

Büyükşehir Belediyesinin Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi büyüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Batı Antalya Kalkınma Ajansı, Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinin 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar' Projesi büyüyor - Son Dakika

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