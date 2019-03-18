Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinin Yerel Fide Şenliği Çine'den Başladı

Büyükşehir Belediyesinin Yerel Fide Şenliği Çine'den Başladı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan Ata Tohumları'ndan yetiştirilen fidelerden dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinin Yerel Fide Şenliği Çine'den Başladı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan Ata Tohumları'ndan yetiştirilen fidelerden dağıttı.

Çine'de yapılan fide şenliğine yüzlerce vatandaş katıldı. Ata Tohumları'ndan üretilen fidelerden iki gün içerisinde binlerce dağıtım yapılacak, önümüzdeki günlerde de fidelerin dağıtımlarına Aydın'ın 17 ilçesinde devam edilecek.

Çine'de fide dağıtımı yapan Başkan Çerçioğlu'na Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de eşlik etti.

Vatandaşlar ata tohumlarına sahip çıkan ve fide olarak dağıtan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yerel tohumun özgürlük olduğunu söylen Başkan Çerçioğlu, "Tohumda dışa bağımlılığın çözümü yerel tohumlara sahip çıkmak. Vatandaşlarımızı çocukluğumuzda tadına bakıp kokusunu, aromasını hiç unutamadığımız kendi sebze ve meyvelerimizle tekrar buluşturuyoruz. Yerel tohumlarımıza sahip çıkarak bizlerin yediği bu güzel sebze ve meyvelerin tadına çocuklarımızın da varmasını istiyoruz. Bizlerle birlikte bahçelerinde, balkonlarında bu güzel sebzeleri yetiştirmek isteyen her vatandaşımızı fide şenliğimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Çine, Aydın, Güncel
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