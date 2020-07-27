Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzlarında hijyen en üst seviyede - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi tesislerindeki yüzme havuzlarında vatandaşların daha güvenli ve hijyenik hizmet alabilmeleri için birçok tedbir ve önlem alınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde ve ilçelerde vatandaşların kullanımına sunulan yüzme havuzlarında İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının yayınladığı hijyen kurallarını uyguluyor.

Bu kapsamda vatandaşların daha güvenli hizmet alabilmeleri adına Büyükşehir Belediyesi tesislerindeki yüzme havuzlarının bakımı eksiksiz yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi teknik koordinatörlük ekibi kontrolleri çerçevesinde havuza gelen vatandaşlara düzenli olarak ateş ölçümü yapılıyor.

Ayrıca kapalı havuzların havalandırma sistemi saatlik kontrol ediliyor ve kayıt altına alınması gereken havanın sağlanması otomasyon sistemiyle sürekli devam ediyor.

Hijyen çalışmaları kapsamında klima sistemleri günlük dezenfekte edilerek, filtreleri değişiyor.