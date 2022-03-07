Büyükşehir Belediyespor'dan Kritik Galibiyet

Konya'yı Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde başarıyla temsil eden Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. hafta maçında Konya'da ligin güçlü takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı.

Karatay Kongre Spor Salonunda oynanan zorlu mücadelenin ilk setini 25-21 kazanarak 1-0 öne geçen Konya Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibine 22-25'lik skorla boyun eğince setlerde durum 1-1'e geldi.

Üstün bir oyun sergilediği üçüncü seti 25-18 kazanan sarı mavililer 2-1'e öne geçse de kıran kırana geçen maçın dördüncü setini 25-27 kaybedince setlerde 2-2'lik eşitlik yaşandı ve maç uzatma setine gitti. Uzatma setinde de rakibine 15-7'lik skorla üstünlük kuran Büyükşehir Belediyespor zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor, ilk dört arasında bitiren takımların play-off oynamaya hak kazanacağı ligde aldığı bu kritik galibiyetle 35 puanla 5'inci sıradaki yerini korumuş oldu. Sarı mavililer, kalan iki maçını kazanıp 36 puanla dördüncü durumda bulunan Bigadiç Belediyesi'nin bir maçını kaybetmesini bekleyecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 21.haftasında 9 Mart Çarşamba günü deplasmanda Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor ile karşılaşacak.