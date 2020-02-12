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Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne yeni başkan
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na Cevat Ekşi'nin getirildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanlığı'na Cevat Ekşi'nin getirildiği duyuruldu.
Konuyla ilgili kurumdan yapılan paylaşımda, "24 branş yaklaşık 4 bin sporcu ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na Cevat Ekşi getirilmiştir. Sakaryaspor Kulübü eski başkanı olan, spor adamı Ekşi'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA
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