Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne yeni başkan

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanlığı'na Cevat Ekşi'nin getirildiği duyuruldu.



Konuyla ilgili kurumdan yapılan paylaşımda, "24 branş yaklaşık 4 bin sporcu ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na Cevat Ekşi getirilmiştir. Sakaryaspor Kulübü eski başkanı olan, spor adamı Ekşi'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA