Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, iki yıldan bu yana namağlup unvanını koruyarak uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, iki yıldan bu yana namağlup unvanını koruyarak uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek.


Son 11 maçında 10 galibiyet 1 beraberlik alarak rakip filelere 63 gol gönderen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, uluslararası şampiyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.


Alınan başarıda ve gençlere yönelik desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden U16 Takımı Teknik Direktörü Erkan Demirkıran, Şanlıurfa gençliğinin tüm akranlarına örnek olduğunu söyledi.


U-16 Şampiyonu olan takım sporcularının her zaman azimli bir şekilde başarıya ulaşmak izin ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekleyen Teknik Direktör Demirkan, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül her zaman bizlere ve gençlerimize sahip çıktı. Kendisini her zaman gençlerin en büyük destekçisi olarak gördük. Bununla birlikte Kulüp başkanımız Halef Tokmakçı'ya, tüm yöneticilerimize, alt yapı hocalarımıza ve bu şampiyonlukta büyük emeği olan genç futbolcu kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Türkiye genelinde Şanlıurfa'mızı güzel bir şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Büyükşehir Belediyespor, Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim
Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
21:36 Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde - Son Dakika Spor
21:28 Sergen Yalçın'dan Guilherme için transfer itirafı: "Beşiktaş ile görüşüyor" - Son Dakika Spor
21:23 Filenin Sultanları, Olimpiyat elemelerinde yarı finalde! - Son Dakika Spor
21:21 Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı - Son Dakika Spor
21:18 Fenerbahçe'den Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı - Son Dakika Spor
20:49 Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Guilherme ile görüştüğünü açıkladı - Son Dakika Spor
20:11 Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:41:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]