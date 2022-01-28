Bursa Büyükşehir Belediyespor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, takımdaki 5 sporcunun ve teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta yapılan testlerde 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Dün gerçekleştirilen testlerde ise, takımındaki 5 sporcunun ve teknik ekipten bir kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu pozitif olan kişilerin Kovid-19 protokolleri kapsamında gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bu gelişme sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında 29 Ocak 2022 Cumartesi günü Ankara'da oynaması gereken Spor Toto karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir."