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Büyükşehir Belediyespor zirvede

1 saat önce

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Eker 'I Run' Koşusu'nda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü takım halinde birinci oldu.

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Bursa'da Eker firması tarafından 'Sağlıklı Yaşam İçin Koş' sloganıyla düzenlenen ve 2 bin 500'ü aşkın sporcunun katıldığı 'Eker I Run Koşusu' tamamlandı. Orhaneli – Bursa yolu üzerinde yapılan yarışlarda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu, idari personel ve sporcularından oluşturduğu BBSK Belediyespor adıyla yarışlara damga vurdu.

5K yarışlarında Sebahat Akpınar ile birincilik, Zeynep Kuran ile ikincilik elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, minik adımlar 12 yaş kategorisinde ise Eda Özrodop ile birincilik kazandı. Toplamda 3 madalya ile yarışlara damga vuran ekip, takım halinde şampiyonluk kupasına uzandı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:37 Kaynak: Bültenler
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