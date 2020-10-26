Büyükşehir Belediyesporlu atlet gümüş madalya kazandı
26.10.2020 14:35
Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı adına mücadele eden Yonca Kutluk, Denizli'de gerçekleştirilen Türkiye Kros Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı adına mücadele eden Yonca Kutluk, Denizli'de gerçekleştirilen Türkiye Kros Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şampiyonada Büyükler ve U20 kategorilerinde 171 atletin yarıştığı belirtildi.
Büyük Kadınlar kategorisinde Konya'yı temsil eden Büyükşehir Belediyesporlu atlet Yonca Kutluk'un, yarışmada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olduğu belirtilen açıklamada, "Yarışmaların ardından dereceye giren sporcumuz, Balkanlar Kros'ta ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek." ifadesi kullanıldı.
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