Büyükşehir Belediyesporlu gençler 3 Türkiye derecesi aldı

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması'nda 3 Türkiye derecesi elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı'nın Türkiye Atletizm Federasyonu'nca Mersin'de düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması'nda mücadele ettiği belirtildi.

18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması'nda mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Mehmet Eren Karayaz'ın yüksek atlamada, Kerem Özdemir'in ise cirit atmada Türkiye 2'ncisi olduğu, 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 200 metre koşuda ter döken Ceylin Yavaşal'ın da Türkiye 3'ncüsü olduğu kaydedildi.