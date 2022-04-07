Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocular Madalyaları Topladı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocular Madalyaları Topladı

07.04.2022 14:13
Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocular Madalyaları Topladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğiyle Kilis'te Uluslararası Barış için Judo turnuvası yapıldı.

6 ülke ve 17 şehirden toplam 410 sporcunun katıldığı müsabakalarda Konya Büyükşehir Belediyespor'un judocuları performanslarıyla göz doldurdu. Büyükşehirli judocular turnuvada 8 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya ile birlikte toplamda 14 madalya kazandı. Yıldız Kızlar kategorisinde mücadele eden Büyükşehirli judocular da takım halinde şampiyon olarak, Konya'nın gururu oldu.

Mültecileri desteklemek ve Türkiye'de bulunan farklı topluluklar arasında barış diyaloğu kurmak amacıyla iki gün süren turnuvada sporcular, sporun birleştirici gücünü anlatmak için karşılaşmalar sonunda beyaz kâğıt kaldırıp, farkındalık oluşturdu.

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Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocular Madalyaları Topladı - Son Dakika
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