Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocular Madalyaları Topladı

6 ülke ve 17 şehirden toplam 410 sporcunun katıldığı müsabakalarda Konya Büyükşehir Belediyespor'un judocuları performanslarıyla göz doldurdu. Büyükşehirli judocular turnuvada 8 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya ile birlikte toplamda 14 madalya kazandı. Yıldız Kızlar kategorisinde mücadele eden Büyükşehirli judocular da takım halinde şampiyon olarak, Konya'nın gururu oldu.

Mültecileri desteklemek ve Türkiye'de bulunan farklı topluluklar arasında barış diyaloğu kurmak amacıyla iki gün süren turnuvada sporcular, sporun birleştirici gücünü anlatmak için karşılaşmalar sonunda beyaz kâğıt kaldırıp, farkındalık oluşturdu.