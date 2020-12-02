Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi - Son Dakika

Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi

02.12.2020 12:52
Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Seni Bekliyor" projesi kapsamında mektup gönderilen üniversiteyi yeni kazanan 15 bin 500 genç arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Başkan Alinur Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Seni Bekliyor" projesi kapsamında mektup gönderilen üniversiteyi yeni kazanan 15 bin 500 genç arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Başkan Alinur Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından "Bursa Seni Bekliyor" projesi kapsamında üniversite tercihini Bursa'dan yana kullanan ve Bursalı olup da üniversite için başka şehirlere giden 15 bin 500 öğrenciye birer mektup gönderildi. Eline mektup ulaşan gençler arasında online olarak Bursa'nın tanıtımına yönelik soruların yer aldığı bilgi yarışması düzenlendi. Mektup giden tüm gençlere ücretsiz tiyatro bileti hediye edilirken, dereceye giren öğrenciler de Başkan Alinur Aktaş tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

"Heyecan katmaya çalışıyoruz"

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin şehir için çok anlamlı ve değerli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sene şehir dışında yaşayıp Bursa'daki üniversiteleri tercih eden ve Bursa'dan farklı şehirlere üniversite okumak için giden öğrencilere mektup gönderdiklerini hatırlattı. Bu kapsamda Bursa'nın tanıtımına yönelik soruların bulunduğu bir bilgi yarışması düzenlediklerini belirten Başkan Aktaş, "Bursa, Osmanlı'ya başkentlik etmiş doğal ve tarihi güzellikleriyle, ticari ve ekonomik aktivitesiyle önemli bir şehir. Bu hareketliliğin içerisine üniversiteler marifetiyle katılacak olan gençlerimiz bizler için önemli. Yaşadığımız şehre hep beraber sahip çıkmalıyız. Şehrimizin değerliğini bütün gençlerimiz bilsin. Bu manada yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve dereceye girenleri tebrik ediyorum. Bursa'nın genç beyinlerle çok daha ileriye gideceğini inanıyorum. Gençlerimizle sık sık buluşuyoruz. Heyecanlarına heyecan katmaya çalışıyoruz" dedi.

Yarışmada birinci olan Marziye Can'a akıllı telefon, ikinci olan Gizem Sivri'ye laptop, üçüncü olan Deniz Emre Karakaş'a kulaklık hediye edildi. - BURSA

Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi
Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Tiyatro, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada         
10:15
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 12:56:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei