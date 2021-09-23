Üye Girişi
Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı - Son Dakika

Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı

23.09.2021 14:14
Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı, System.String[]

Tarımsal sulama altyapı ağını genişleten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyük Menderes nehrinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin mağdur olmasını engelliyor.

Tarımsal sulama altyapı ağını genişleten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyük Menderes nehrinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin mağdur olmasını engelliyor. Koçarlı'da bulunan sondaj kuyusunu faaliyete geçirerek tarıma yeniden hayat verilerek bin dönüm arazinin ve o bölgede üretim yapan çiftçilerin emeklerinin yeşermesini sağlandı.

Binlerce yıldır Büyük Menderes nehri etrafındaki bereketli topraklar üzerinde üretim yapan çiftçiler, son yıllarda yaşanan kuraklık ile üretim sürecinde sorunlar yaşamaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tarımda süreklilik ve iyi tarım yöntemlerinin uygulanması vizyonu doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yanında yer alıyor ve tarımsal sulama altyapısının genişletilmesi için yatırımlarını genişletiyor.

Gölet, damla sulama sistemine uygun yeni hatlar ve kuyular oluşturan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'ndeki bin dönüm arazinin susuz kalmasını engelleyecek bir hizmette bulundu. Büyük Menderes Nehri'nin kuraklık yaşaması nedeniyle suyla buluşamayan çiftçilerin imdadına yetişen ASKİ ekipleri, 50 yıldır atıl durumda olan su kuyusunu harekete geçirerek tarımsal üretimin devam etmesini sağladı.

"Bu su olmasaydı ürünler şu anda hiç verim yapmayacaktı ve kuruyacaktı."

Yeniden tarımsal üretime hizmet etmesi sağlanan kuyu ile bölgede üretim yapılabildiğini belirten Bıyıklı Mahalle Muhtar Mustafa Turgan, "Özlem Başkanımız 50 yıldır kapalı olan kuyuya canlılık verdi ve bu canlılıkla birlikte ovadaki bin dönüm arazi bu sudan faydalandı. Arazilerin faydalanmasının yanında, yangın anlarında su dolduracak yerimiz yoktu ve bu da temin edilmiş oldu. Kuraklıktan dolayı dağ köylerinde bütün su kaynakları kurudu ve artık hayvancılar buradan su almaktadır. Yine tarımda pamuk tarlalarını ilaçlamak için buradan su alınmaktadır. Pamuk tarlası, bamya, mısır ve kavun yetişiyor. Bu su olmasaydı ürünler şu anda hiç verim yapmayacaktı ve kuruyacaktı." dedi.

"İnsanlar sevinçlerinden uçuyorlar."

ASKİ'nin çalışmasıyla birlikte kuraklık yerine yemyeşil ve bereketli araziler olduğunu dikkat çeken Muhtar Turgan, "Bamya şuan çok iyi para ediyor. İnsanlar zorlu şartlarda bamya topluyor ama bu suyun sayesinde yüzleri gülüyor. Bölgedeki tüm bamya arazilerini bu su suladı. Dönümde 100 kilo bamya alınıyor ve insanlar sevinçlerinden uçuyorlar. Bıyıklı'nın kadınları, Özlem Çerçioğlu'nu sırtında taşıyacaklar. İnsanlara mükemmel bir gelir kapısı oldu. Kavun yetişti, silajlık mısır olmayacaktı ama oldu. Bu su olmasa pamuk olmayacak ve kuruyacaktı ama şuan tarlalar yemyeşil. Büyük Menderes kuruyunca ve bu bölgede suyun son noktası olduğu için suyun gelmesi imkansız hale geldi. Herkes bu kaynaktan sulama yaptı." dedi.

Ormanların güvenliği için de faydalı olacak.

Son dönemde yaşanan orman yangınlarına hızlı müdahale etmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu kuyu ile bölgedeki olası yangınlara da anında müdahale edileceğini belirten Turgan, "Yangın söndürme araçları içinde burası hazır. 3 tonluk yangın tankeri 3 dakika doluyor. Bölgemizde inşallah yangın çıkmaz ama biz bütün önlemlerimiz aldık. Şu anda su sorunumuz yok." şeklinde konuştu.

"Özlem Başkan bize daha fazla sahip çıkıyor"

Büyükşehir ekiplerinin 24 saat hizmetlerinde olduğunu ve çözüm ürettiğini, Başkan Çerçioğlu'nun da daima çiftçinin yanında yer aldığını ve muhtarlık görevi yaparken onu örnek aldığını belirten Muhtar Mustafa Turgan, "Çiftçiye sahip çıkılmıyor. Özlem Başkan bize daha fazla sahip çıkıyor. Belediye Başkanı olarak çiftçinin yanında yer alıyor. Sadece sudan dolayı bile, herkesin Özlem Başkanı desteklemesi lazım. Bıyıklı'nın kadınları onu bekliyor. Bu suyun sayesinde bin dönüm araziye ve bu civarda yaşayan yaklaşık 5 bin kişiye hayat verdi. Allah da ona uzun bir hayat versin. Başkanımız için ne diyeceğimize ve nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Ben ilk defa muhtar oldum. Kendime onu örnek alıyorum. Çalışkan, başarılı, fakir fukaraya sahip çıkan, bir belediye başkanı, ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum." dedi. - AYDIN

Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı
Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı
Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı
Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı

Büyükşehir Belediyesi, Büyük Menderes, Muhtar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

14:20 "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Ağır Sanayi Bölgesi Zeytinburnu" kitabı, 500 yıllık geçmişi ön plana çıkarıyor Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler 13:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor 13:39 Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu 12:51 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti 12:00 Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den 11:49 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var

Son Dakika Haberleri
14:19 "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Ağır Sanayi Bölgesi Zeytinburnu" kitabı, 500 yıllık geçmişi ön plana çıkarıyor
14:13 Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var
14:12 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'
14:10 Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular
13:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler
13:47 Beşiktaş - Adana Demir maçı sonrası Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü kutlama
13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı
13:38 Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor
12:50 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu
12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var         
14:14
Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular         
14:11
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı         
11:52
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 14:26:38. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement