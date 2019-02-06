Büyükşehir Bir Hibeyi Daha Şanlıurfa'ya Kazandırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Japonya Hükumeti tarafından kurulan Japonya Resmi Kalkınma Yardımına başvurarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli koordinasyon merkezi için hibe aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Japonya Hükumeti tarafından kurulan Japonya Resmi Kalkınma Yardımına başvurarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli koordinasyon merkezi için hibe aldı.



Dünyanın dört bir yanından Şanlıurfa'nın gelişimi ve dönüşümünü gerçekleştirecek olan projelere kaynak bulmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'ya yapılanan ve yapılacak olan projeler için hibe ve destekler bulmaya devam ediyor.



Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük Engelli Rehabilitasyon merkezlerinden biri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon merkezi için ekipman hibesi için arayışına giren Büyükşehir Belediyesi, hazırlamış olduğu projeler ile Japonya ODA Ajansından hibe desteği aldı.



Japonya'nın Türkiye Büyükelçiliğinde Japonya Büyükelçisi Akio Mıyajıma'nın ev sahipliğinde düzenlenen hibe programına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülendar Açanal ve Halil Özşavlı eşlik etti.



Düzenlenen resepsiyonda Türk-Japon dostluğuna dikkat çekilirken Türkiye ve Japonya arasında her ne kadar mesafe olsada gönüllerin bir olduğunu belirtildi.



Japon halkına ve Japonya Büyükelçisi Akio Mıyajıma'ya teşekkür eden Başkan Nihat Çiftçi, burada bir konuşma yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Her ne kadar Türkiye ve Japonya arasında çok uzun mesafe olsa bile gönüller bir birine yakın ve kökleşmiş bir dostluk vardır. Şanlıurfa'mız bir peygamber şehridir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 2011 yılından itibaren açık sınır politikası ile ilgili olarak Suriye'den gelen kardeşlerini misafir ediyor. Bu gelen kardeşlerinden 524 binine Şanlıurfa olarak bizler ev sahipliği yapıyoruz. Japonya'dan aldığımız bu hibe Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurduğumuz Engelli Rehabilitasyon merkezimiz olan Koordinasyon merkezimize ekipman desteği olacaktır. Bu merkez Büyükşehir Belediyemiz tarafından Türkiye'deki en büyük Rehabilitasyon merkezlerinden biridir. Bu sebepten dolayı Japon hükumetine ve büyükelçimize bu güzel projeye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Öte yandan Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu, Yozgat, Muğla ve Sakarya ileride farklı projelerle Japonya ODA Ajansı tarafından hibe aldı. - ŞANLIURFA

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