Büyükşehir bir yılda binlerce kişiye hizmet ulaştırdı - Son Dakika
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Büyükşehir bir yılda binlerce kişiye hizmet ulaştırdı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında vatandaşlara yönelik verdiği hizmet istatistiklerini açıkladı.

Büyükşehir bir yılda binlerce kişiye hizmet ulaştırdı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında vatandaşlara yönelik verdiği hizmet istatistiklerini açıkladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son bir yılın hizmet istatistiklerini yayınladı. Açıklanan istatistiklere göre Büyükşehir iştiraklerinden olan UlaşımPark A.Ş.'nin işlettiği Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali bir yılda 3 milyon 338 bin ziyaretçiyi misafir etti. 799 bin yolcunun seyahat ettiği Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde vatandaşların ferah, temiz ve güvenli bir şekilde hizmet alması sağlandı. Terminale 2019 yılında toplam 359 bin 796 otobüsün giriş ve çıkış yaptığı belirtildi.


Son bir yılın hizmet verilerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kocaeli'nde "Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın" sloganıyla başlattığı kanser taramaları faaliyetleri kapsamında son bir yılda 6 bin 300 kişi tarandı. Çalışmalar ile Kocaeli'de tüm mahalle ve köyleri gezilerek 30-65 yaş bayanlara rahim ağzı kanser taraması ve 50-70 yaş bay/bayanlara kalın bağırsak kanseri taraması ücretsiz bir şekilde gerçekleştirildi. Ayrıca 10 bin 585 vatandaşa da kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" verildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli sınırları içerisinde 7 gün 24 saat cenaze hizmeti veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı içerisinde vefat eden 9 bin 146 vatandaşımızın ücretsiz defin ve nakil hizmetini gerçekleştirdi. Ayrıca vatandaşların camiden mezarlıklara ulaşımı da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.


Açıklamada Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı içerisinde vefat eden 6 bin 801 vatandaşa yönelik cenaze hizmeti sunulduğu belirtildi. Hizmet kapsamında çevre illere bin 647 cenazenin nakli karayolu ile yapılırken daha uzaktaki illere ise 702 cenazenin nakli havayolu ile gerçekleştirildi. Hizmet kapsamında şehir mezarlıklarının yanı sıra İzmit Namazgah, Bağçeşme Polis Mezarlığı ve 12 ilçede bulunan şehitliklerde bakım onarım ve temizlik ve peyzaj çalışmaları yıl boyunca rutin olarak gerçekleştirildi.


Hizmetler kapsamında son olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 2019 yılı içerisinde il genelindeki köy yollarında 68 kilometre beton ve asfalt yol imalatını tamamladı. Çalışmalar ile yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında toplamda 53 bin ton asfalt serimi yapıldı. İl genelindeki bazı köy yollarının daha dayanıklı olabilmesi için yapılan çalışmalar ile köylerde 42 km beton yol inşa edildi. İnşa edilen beton yola 45 bin metreküp beton döküldü. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
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