Büyükşehir 'Bisiklet Kültürünü' zirvede yaşatıyor - Son Dakika

Büyükşehir 'Bisiklet Kültürünü' zirvede yaşatıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği uluslararası bisiklet yarışları ile bir yandan "Kayseri ve Erciyes" markası dünyaya tanıtırken diğer yandan da bisiklet kültürü zirvede yaşatılarak, geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor.

Büyükşehir 'Bisiklet Kültürünü' zirvede yaşatıyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği uluslararası bisiklet yarışları ile bir yandan "Kayseri ve Erciyes" markası dünyaya tanıtırken diğer yandan da bisiklet kültürü zirvede yaşatılarak, geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor. Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nda yabancı sporcular bin 590 kilometre pedal çevirirken 17 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında ise 2'si downhill olmak üzere 15 dağ bisikleti müsabakası ile Erciyes'te kıyasıya rekabet devam edecek.

Şehrin her alanında lider ve öncü faaliyetleriyle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, "Bisiklet kültürünü" de zirvede yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Erciyes A.Ş.'nin çalışmaları ile 3-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen uluslararası bisiklet yarışlarıyla adından söz ettirdi. 12 kadın ve erkek yarışmacı Erciyes'te yol bisikleti yarışı ile bin 590 kilometre mesafe kat etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve ORAN Kalkınma Ajansı, Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kaytur A.Ş İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen bisiklet yarışmasında, dünyanın dört bir yanından gelen bisikletçiler, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza gibi ilçelerin güzergahlarından geçen parkurla ile bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine pedal çevirerek Erciyes'in zirvesine tırmandılar. Erciyes Uluslararası Bisiklet Yarışları 17 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında 2'si downhill olmak üzere 15 dağ bisikleti müsabakası ile devam edecek.

Yarış programı şu şekilde düzenlendi;

17 - 20 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Velo Erciyes MTB Yarışları - 4 Gün/4 Yarış

20 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Erciyes Downhill

23 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Central Anatolia MTB Cup

24 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri MTB Cup

27 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri Velo Erciyes Downhill

1 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Zafer Bayramı Victory Day MTB Cup

2 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mirada Del Lago Hotel MTB Cup

3 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup

4 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Best High Altitude MTB Cup

8-11 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Marmonti Erciyes MTB yarışları - 4 Gün/4 Yarış - KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir 'Bisiklet Kültürünü' zirvede yaşatıyor - Son Dakika

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