Büyükşehir Bozdoğan'da minik öğrencileri unutmadı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması ile okula gelen birinci sınıf öğrencilerine maske dağıttı.

Bu yıl birinci sınıfa başlayan minik öğrencileri Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu unutmadı. Anneleri ile birlikte okula gelen öğrenciler Pandemi önlemleri doğrultusunda maskelerini takarak ilkokula ayak bastı. Okula gelen öğrencileri kapıda karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından gönderilen maskeleri miniklere verdi. Veliler, bu uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN