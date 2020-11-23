Büyükşehir bozuk okul ve cami musluklarını yeniliyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su kayıplarının önüne geçmek için okul ve camilerin eski ve bozuk musluklarını yenileri ile değiştirmeye devam ediyor.

Covid-19 salgını sonrası el temizliği başta olmak üzere hijyenin önem kazanmasıyla harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, cami ve okulların eskiyen musluklarını değiştiriyor. Onarım gerektirenler de tamir ediliyor. Bugüne kadar pek çok okul ve camide çalışma yürüten ASAT, son olarak Aksu İncikpınar İlkokulu'nda çalışma gerçekleştirdi. ASAT ekipleri, okul içinde yer alan lavabo, tuvalet ve pisuarların eskimiş ve bozuk olan musluklarını yenileri ile değiştirdi. Çalışma sayesinde cami ve okullarda vatandaşların takdirini kazanan bir hizmet yürütülürken aynı zamanda her yıl tonlarca miktara ulaşan su kayıplarının da önüne geçiliyor. - ANTALYA