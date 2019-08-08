Son Dakika Haberleri: Büyükşehir bu bayram mesai yapacak
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Büyükşehir bu bayram mesai yapacak

1 saat önce

Bayramlarda kente gelen turist sayısının artması ve bayramını şehirde geçirecek Eskişehirliler için Büyükşehir Belediyesi bu bayramda da mesai yapacak.

Büyükşehir bu bayram mesai yapacak, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nı Eskişehir'de geçirecek vatandaşların bayramlarını dolu dolu geçirmeleri amacıyla ilgi gören parklar ve müzeler başta olmak üzere kent merkezinde birçok birimiyle 4 gün boyunca mesai halinde olacak.

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kentpark içerisindeki yapay plaj, vatandaşlardan gelen istek üzerine bayram boyunca hizmet verecek.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerinde bulunan Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi ve Eti Sualtı Dünyası arife günü ve bayramın birinci günü hariç bayram boyunca açık olacak.

Eskişehir turizmine büyük katkı sağlayan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Cam Sanatları Müzesi de bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde vatandaşlara hizmet verecek.

Esbotlar ve gondollar sadece bayramın birinci günü hizmet vermeyecek fakat arife ve bayramın diğer günleri hizmet vermeye devam ederken, zabıta ekipleri de bayram boyunca 24 saat vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirecek.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:08 Kaynak: Bültenler
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