Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Bürokratları Çeştepeli Vatandaşları Dinledi

Büyükşehir Bürokratları Çeştepeli Vatandaşları Dinledi

53 dakika önce

Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini yaşadıkları yerlere gelip dinleyerek hemen çözüme kavuşturmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi Tır'ı, Çeştepe Mahallesi'ne geldi.

Büyükşehir Bürokratları Çeştepeli Vatandaşları Dinledi, System.String[]
Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini yaşadıkları yerlere gelip dinleyerek hemen çözüme kavuşturmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi Tır'ı, Çeştepe Mahallesi'ne geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri, ASKİ, Park ve Bahçeler gibi birimlerinden bürokratların yer aldığı mobil araçta, gelen her vatandaşın talebi dinlenip bu talepler yerine getirildi veya ilgili birime aktarılarak yerine getirilmesi sağlandı.

Mobil araca gelen vatandaşlara Çeştepe'ye, Efeler'e ve Aydın geneline yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verildi. Vatandaşlar Mahallelerine ve Aydın geneline yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti belirtip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çeştepeliler Aydın geneline yapılan yatırımların ve verilen hizmetlerin devam etmesi için başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları mobil araçla yarın Kuşadası Davutlar'da, 26 Aralık Çarşamba günü Kuşadası merkezde, 28 Aralık Cuma günü Efeler Umurlu'da ve 29 Aralık Cumartesi günü de Efeler Tepecik'te vatandaşlarla bir araya gelecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

Çeştepe, Aydın, Güncel
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