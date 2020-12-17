Büyükşehir Bursalıların yanında - Son Dakika

Büyükşehir Bursalıların yanında

17.12.2020 18:47
Büyükşehir Bursalıların yanında, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Merinos Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu'nda yapılan toplantıda meclis üyelerine hitap eden Başkan Alinur Aktaş, 2020 yılında Bursa'da covid-19 konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Alinur Aktaş, 10 aylık süreçte Bursa'da 3 bin 514 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, süreç sona erene kadar Bursalıları yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Depremler, yangınlar, sel olayları ve salgın gibi hayatı olumsuz etkileyen birçok olay nedeniyle 2020 yılının Bursalılar için zorlu geçtiğini belirten Başkan Aktaş, operasyon bölgelerinden gelen şehit haberleriyle derinden üzüldüklerini hatırlatarak, "Bu vesileyle 2020 yılı içerisinde aramızdan ayrılan tüm vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. 2021 yılının 'hayatın ritmini bozan olaylar yerine' Bursa ve Türkiye'nin kalkınmasının güçlendiği, tüm vatandaşlar için sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi dileğinde bulunan Başkan Aktaş, "Ümit ediyorum, zira ümitsizlik bize yakışmaz. Tarihimiz boyunca olduğu gibi her zorluğun üstesinden 'el ele vererek, bir ve beraber olarak' geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Vatandaşa maske, mesafe, temizlik uyarısı

Başkan Alinur Aktaş, pandemi sürecinin devam ettiğini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler doğrultusunda, rehavete kapılmadan tedbirlerin 'kesintisiz' uygulanması gerektiğini kaydetti. Bursalılar için her zaman 'Doğru yoldasın Bursa. Maskeni tak, mesafeni ayarla, temizliğini unutma' çağrısını yinelediklerini söyleyen Başkan Aktaş, salgın süreci boyunca Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan tüm vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı. Başkan Aktaş, "Bu dönemde vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza vitamin desteği, esnaflarımıza destek paketi, kiralar konusunda bazılarından hiç almama bazılarına ise yüzde 50 indirim uygulama, süreçten olumsuz etkilenen esnafımızın mesken su faturalarında yine yüzde 50 indirim, plazma seferberliği gibi desteklerle süreci rahatlatmaya çalışıyoruz. Salgın normal seyrine dönünceye kadar Büyükşehir Belediyesi olarak Bursalıların yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayın kurumuna teşekkür plaketi

Başkan Aktaş, meclis toplantısında Aralık'ta ayın kurumu olarak Bursa Toyota Club'un belirlendiğini açıkladı. Bursa Toyota Club çatısı altında bir araya gelen otomobil tutkunlarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki engelli vatandaşa akülü araç hediye ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Haftada bir gün sanal ortamda buluşan grup üyeleri, farklı farklı sosyal sorumluluk etkinlikleriyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Duyarlılıkları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. Başkan Aktaş, Bursa Toyota Club Başkanı Yasin Altın ve Başkan Yardımcısı Tolga Çevikel'e meclis üyelerinin huzurunda teşekkür plaketi takdim etti. - BURSA

Büyükşehir Bursalıların yanında
Büyükşehir Bursalıların yanında
Büyükşehir Bursalıların yanında
Büyükşehir Bursalıların yanında

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Bursalıların yanında - Son Dakika


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