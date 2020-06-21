Büyükşehir, çağrı merkezi ile vatandaşın ihtiyaçlarına cevap veriyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine gelen talepler, kısa sürede ilgili ekiplere yönlendirilerek ihtiyaçlar karşılanıyor. Başkan Selahattin Gürkan, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çağrı merkezleri ile halkın yanında olduklarını söyledi.



LGS nedeniyle Cumartesi günü uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezine gelen bazı talepleri yerine getirdi. Sokağa çıkamadığı için bazı temel ihtiyaçlarını alamayan vatandaşlar büyükşehir çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Alınan talepler Zabıta Daire Başkanlığına iletilerek, vatandaşın ihtiyaçları kısa sürede giderildi. Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar, dar zamanlarında yanlarında oldukları için Başkan Gürkan'a minnettar olduklarını belirtiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, çağrı merkezlerine gelen taleplerin gün birlik değerlendirildiğini belirterek, "Gelen istek ve ihtiyaçları yerine getirilmek amacıyla kurulan çağrı merkezlerimize özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda gelen talepler vefa sosyal destek guruplarına iletiliyor. ve talepler ekiplerimiz aracılığı ile kısa sürede yerine getiriliyor. Dün olduğu gibi bugünde, yarında bu hizmetimiz devam edecektir. Bu çalışmaları yapan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA