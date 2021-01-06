Alo 153 Çağrı Merkezi 606 bin 114 çağrıya cevap verdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'nde bir yıl boyunca toplam 606 bin 114 çağrıya cevap verilerek, vatandaşların istek, talep ve şikayetleri sonuçlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl boyunca iletişim merkezine gelen toplam 606 bin 114 cevaplanan çağrı içerisinden 46 bin 488'i sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer cevaplanan çağrılara da anlık bilgi verildi.

Yıl boyunca yakalanan çağrılarda yapılan görüşmelerin toplam süresi ise 13 bin 346 saat 10 dakika olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin hayatını kolaylaştırmak için kurulan çağrı merkezi sayesinde vatandaşların istek ve taleplerini bildirmek amacıyla farklı telefon numaraları aramalarına gerek kalmadığını belitti.

Ücretsiz olarak sadece 153'ü tuşlayarak 16 ilçenin tamamından her türlü şikayet ve isteğin aktarılabildiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Belediyemizin çağrı merkezi projesindeki nihai hedefler, şehrin numarası olabilmek. Oluşturulacak altyapı ile şehrimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi havuzu oluşturup vatandaşa tek bir kanaldan doğru, kaliteli hizmet sağlayabilmektir. Bu kapsamda 2 yılı aşkındır vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetleri anında dikkate ve işleme alınıyor. Görevini en iyi şekilde yapan ve vatandaşın sorunlarına anında özverili şekilde cevap veren personelimize de teşekkür ediyorum."