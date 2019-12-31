Büyükşehir çalışanı 2020'ye mutlu girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir çalışanı 2020'ye mutlu girdi - Son Dakika

Büyükşehir çalışanı 2020'ye mutlu girdi

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir'de hizmet alımı kapsamında çalışan ve süreleri dolan 119 çalışan yeni yıla mutlu girdi.

Büyükşehir çalışanı 2020'ye mutlu girdi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir'de hizmet alımı kapsamında çalışan ve süreleri dolan 119 çalışan yeni yıla mutlu girdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü "Anne Şehir Kocaeli", Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı "Spor Okulları" projesinde süreli ve hizmet alımı kapsamında çalışan ve çalışma süreleri sona eren toplam 119 çalışanı sevindirdi. 31 Aralık 2019 tarihinde süreleri biten ve iş akdi sona eren 119 personel temsilcisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın ile makamında görüştü. İş sürelerinin bugün sona erdiğini dile getiren temsilciler Tahir Büyükakın'dan destek istedi. Büyükakın, bu dileği geri çevirmedi ve iş akdi sona eren 119 personelin istihdamının devam etmesi talimatını verdi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
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