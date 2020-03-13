Büyükşehir çalışanlarına müjdeli haber - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir çalışanlarına müjdeli haber - Son Dakika

Büyükşehir çalışanlarına müjdeli haber

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyonları iyileştirildi, yeni haklar kazandırıldı.

Büyükşehir çalışanlarına müjdeli haber, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyonları iyileştirildi, yeni haklar kazandırıldı.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı, çalışanlarının hayat standartlarını verimli hale getirmek, çalışma alanları ve sosyal yaşamlarına dokunmak amacıyla, hem mali hem manevi alanlarda proje üretmeye sürdürüyor. Bu kapsamda 7 bankanın katıldığı, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen "Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon İhalesi" büyükşehir çalışanları için olumlu sonuçlandı. İhaleyi kazanan Vakıflar Bankası'yla Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan anlaşma sonucu Mart ayının 3'ncü haftasında memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellere 3 yıl için 3 bin 480 TL maaş promosyonu sağlanacak. Yapılan anlaşma çerçevesinde herhangi bir sebepten dolayı Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılan personel, promosyon geri ödemesi yapmayacak, ayrıca tüm banka Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemleri ücretsiz olacak. Protokol, büyükşehirde 3 yıl boyunca istihdam edileceklerden, bankayla mutabakat sonucunda 150 kişinin maaş promosyonundan faydalanması sağlanacak.


Büyükşehir Belediyesi bu sayede, memur, işçi, sözleşmeli, şirket personeli ve GASKİ personelini kapsayıcı bir anlaşma zemini yaratıp kişi sayısının artmasıyla birlikte personele daha yüksek bir katkı payı sağlandı. Bu sayede büyükşehir, 3 sene sonrasında çalışanlarının alacağı katkı payını da bugünden düşünerek, mali açıdan mutlu olacakları bir rakamın cebe girmesi planlandı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3 yıl için ödenecek olan promosyonun personel için güzel bir kazanım olduğunu ifade ederek çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Banka, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:28 MUĞLA Denizlispor Başkanı'nın darp edildiği davanın ilk duruşması yapıldı
19:28 14 Mart Tıp Bayramı
19:26 Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe: " Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz"
19:26 Venezuela'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
19:25 KAYSERİ Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:32:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir çalışanlarına müjdeli haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]