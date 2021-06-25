Büyükşehir camilerin eksiklerini gideriyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, konforlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için merkez ve ilçelerde camilerin bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemesini yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Dim Vadisi'nde bulunan Taşbaşı Mahallesi Merkez Camii'nin bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı. Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı parke ekibi mahallede yaptığı çalışma neticesinde caminin bahçesine parke döşedi. Çalışma kısa sürede tamamlanarak cami bahçesi yeni çehresiyle vatandaşın hizmetine sunuldu.

Çevre düzenlemesi yapıldı

Taşbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Özcan, "Yazın toz toprak, kışın da çamur olan camimizin bahçesi kullanışlı değildi. Çevre düzenlemesi ve parke yapılmasını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden istedik. Kısa sürede talebimizi yerine getirdiler ve çalışmayı tamamladılar " dedi.

Aykırıçay merkez Cami'ne çatı

Büyükşehir Belediyesi Finike'nin Arif Mahallesi Aykırıçay mevkiinde bulunan Merkez Camii'nin önüne de çatı yaptı. Çalışma ile cami avlusunun üstü kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş Merkez Cem Paşa Cami'nde ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. - ANTALYA