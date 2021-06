Büyükşehir Can Dostlarını Unutmadı - Son Dakika

Samsun genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları ve kuşlarda olumsuz etkilendi. Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi görevli veteriner hekim ve ekipler tarafından kentin birçok noktasına mama bırakıldı. Kuşlar içinde bölgeye yem bırakan ekipler, her gün can dostları için seferber oluyor. Kent ekosisteminde insanlarla birlikte yaşam hakkı olan sokak hayvanları için kar yağışı öncesinde de belirli alanlara mama bırakan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını, herkesin evinin önüne bir kap yemek ve su bırakmasının önemine vurgu yaptı.

Özellikle Doğu Park mevkiinde belediyenin daha önceden yerleştirdiği mama kaplarına bırakılan yemeklerin her gün kontrol edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman can dostlarımızın yanındayız. Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Samsun'da her can değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle Samsun'un tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanları için duyarlı olmalarını ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak hassasiyeti göstermelerini istiyoruz" dedi.