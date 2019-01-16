Büyükşehir Çat'ta Tipiye Yakalanan Vatandaşları Kurtardı
1 saat önce
Büyükşehir Çat'ta tipiye yakalanan vatandaşları kurtardıERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kar timleri, Erzurum-Bingöl Karayolu'nda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Büyükşehir Çat
'ta tipiye yakalanan vatandaşları kurtardı
ERZURUM - Erzurum
Büyükşehir Belediyesi'nin kar timleri, Erzurum- Bingöl
Karayolu'nda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Elverişsiz hava şartlarının hüküm sürdüğü bölgede Erzurum-Bingöl karayolu Yaylasu mevki yoğun kar yağışı, çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kriz Merkezi'nin durumu bildirmesiyle olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi, AFAD
, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi. Erzurum Valiliği
İl Kriz Merkezi'nin diğer kurumlarla koordineli çalışması sonucu toplam 45 araç ve 187 vatandaşı kurtaran kar timleri, bölgede kapanan yolu da ulaşıma açtı. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolda kurtardıkları vatandaşları Erzurum kent merkezine ulaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:18 Kaynak: İHA
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