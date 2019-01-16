Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Çat'ta Yolda Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

Büyükşehir Çat'ta Yolda Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

49 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kar timleri, Erzurum-Bingöl Karayolu'nda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Büyükşehir Çat'ta Yolda Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kar timleri, Erzurum- Bingöl Karayolu'nda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Elverişsiz hava şartlarının hüküm sürdüğü bölgede Erzurum-Bingöl karayolu Yaylasu mevki yoğun kar yapışı, çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kriz Merkezi'nin durumu bildirmesiyle olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi'nin (GAMER) diğer kurumlarla koordineli çalışması sonucu toplam 45 araç ve 187 vatandaşı kurtaran kar timleri, bölgede kapanan yolu da ulaşıma açtı. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolda kurtardıkları vatandaşları Erzurum kent merkezine ulaştırdı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Bingöl, Erzurum, Güncel
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