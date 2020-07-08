Büyükşehir cenaze nakil aracı sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika

Büyükşehir cenaze nakil aracı sayısı 35'e yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil araç filosunu 15 yeni araç daha katarak güçlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil araç filosunu 15 yeni araç daha katarak güçlendirdi. 20 olan cenaze nakil aracı sayısı, yeni araçların gelmesiyle 35'e yükseldi.

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Şehir içi ve şehir dışına 7/24 ücretsiz cenaze nakil araçlarıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, daha önce 20 olan nakil aracı sayısını yeni alınanlarla birlikte 35'e yükseltti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, "Cenaze nakil hizmetleri Ankaralılar için oldukça önemli bir hizmet. Vatandaşlarımız cenazeleri olduğunda duygusal ve zor anlar yaşıyorlar. Ankaramızda günde ortalama 50'ye yakın ölüm vakası yaşanırken, bunlardan yaklaşık 10 cenazenin il dışına nakli yapılıyor. İl içinde Karşıyaka Mezarlığı ve mahalle mezarlıkları için ciddi oranda nakil araç ihtiyacımız oluyor. Eski araçlarımızın arıza vermeye başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a araçların yetersiz olduğu konusunda bilgi verdik. Başkanımızın talimatıyla yaklaşık 2 ay önce hazırlıklarımıza başladık ve 15 yeni cenaze nakil aracını filomuza ekledik. Toplam 35 aracımızla Ankara halkına en güzel hizmeti vermek için hazırız" dedi.


Mezarlıklar Daire Başkanlığı, mezarlıklar ve cenaze namazının kılındığı alanlarda günlük dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor. Mezarlıklarda maske kullanımına önem verdiklerini, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttıklarını belirten Bozan, "Cenaze namazlarını eskiden olduğu gibi toplu halde değil, sabah 10.00 ve akşam 17.00 saatleri arasında sınırlı olarak gerçekleştiriyoruz. Gelen tüm cenazeleri tek tek yıkayarak, namazlarını kıldırarak, define göndererek alanlarda ciddi kalabalıkların oluşmasını engelliyoruz. Giriş kapılarında ve namaz kılınan alanlarda vatandaşlarımızın maske kullanıp kullanmadığını, sosyal mesafeye uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Maske, kolonya ve su ikramında bulunup, anonslar yaparak vatandaşlarımızı sık sık uyarıyoruz" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz cenaze nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ALO 188 ya da Başkent 153'ü arayarak yararlanabiliyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir cenaze nakil aracı sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
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