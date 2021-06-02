Büyükşehir, Çevre Felaketinin Önüne Geçti - Son Dakika

Gün içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gelen ihbarın ardından harekete geçen ekipler büyük bir çevre olayının önüne geçti. İzmit Körfezi'ne kırmızı renkli atık su maddenin attığını belirleyen ekipler olaya müdahale ederek bariyer sistemi kurdu.

YAĞMUR SUYU HATTINDAN DEŞARJ

Başiskele ilçesi Kilez Deresi'nden İzmit Körfezi'ne kırmızı renkte bir maddenin aktığı ihbarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. İhbarın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ihbar gelen bölgeye geçti. Çevre Koruma ve kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri Başyiğit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmanın yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığını belirledi.

BARİYER SİSTEMİYLE MÜDAHALE

Olayın ardından Deniz kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı renkli atık su kirliliğine müdahale edildi. Kilez Deresi'ne sosis bariyer sistemi kuruldu. Kurulan sistemle kirliliğin İzmit Körfezi'ne akması engellendi. Olay daha sonra Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri firmaya cezai işlem uyguladı.